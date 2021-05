Blamage in Osnabrück: HSV verpasst erneut den Aufstieg

Osnabrück. Der Hamburger SV muss ein viertes Jahr in der 2. Bundesliga absolvieren. In Osnabrück erlebte Horst Hrubesch einen rabenschwarzen Sonntag.

Horst Hrubesch nahm seine niedergeschlagenen Spieler in die Arme, doch auch der Trost der großen HSV-Ikone half nichts. Nach dem erneut geplatzten Aufstiegstraum herrschten beim Hamburger SV Frust und tiefe Enttäuschung. Die 2:3 (1:1)-Blamage beim Abstiegskandidaten VfL Osnabrück bedeutet für den einst so stolzen Bundesliga-Dino das vierte Jahr in Folge Zweitklassigkeit. „Natürlich tut das weh“, sagte Hrubesch bei Sky.

Der große Hoffnungsträger legte aber auch den Finger in die Wunde. „Wenn man so ein Spiel angeht, musst du mehr leisten. So etwas muss man sich auch verdienen. Am Ende des Tages müssen wir uns hinterfragen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir unbedingt gewinnen wollten“, sagte Hrubesch.

HSV schaffte nur vier Siege in der Rückrunde

Auch bei Sportvorstand Jonas Boldt war „die Enttäuschung groß“. Die Gegentore habe man „zu leicht bekommen“. Das sei „sinnbildlich für die Saison“, sagte Boldt und bemängelte die Niederlagen gegen „die Mannschaften von unten“.

Die Tore von Robin Meißner (37.) und Tim Leibold (82.) waren zu wenig, um die letzte Chance auf den Relegationsrang zu erhalten. Das letzte Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig ist nach nur vier Siegen in den bisherigen 16 Rückrundenspielen bedeutungslos. „Wir werden Luft holen und einen erneuten Anlauf nehmen“, sagte Boldt.

Hamburger gegen kampfstarke Gastgeber ohne Ideen

Der HSV fand nur schwer ins Spiel. Die Leichtigkeit vom Sieg gegen den 1. FC Nürnberg (5:2) war verflogen. Gegen kampfstarke Gastgeber hatten die Hamburger zwar viel Ballbesitz, es mangelte aber an Tempo und Ideen. So dauerte es bis zur 23. Minute, ehe Simon Terodde zur ersten guten Chance kam. Der Torjäger scheiterte aber an VfL-Schlussmann Philipp Kühn und verpasste seinen 23. Treffer. (sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball