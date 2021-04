Berliner Derby: Feuerwerk vor dem Spiel - Imbissbude angezündet

Außerhalb des Stadions an der Alten Försterei wird eine Rauchbombe gezündet.

Berlin. Das Berliner Bundesliga-Derby zwischen Union und der Hertha endete ohne sportlichen Sieger. Vor dem Spiel sorgten Fans für Ärger.

Begleitet von unzähligen Raketen und jeder Menge Pyrotechnik hat das Berliner Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC begonnen. Rund drei Minuten lang war am Sonntagabend im Stadion An der Alten Försterei ohrenbetäubender Lärm durch die Feuerwerkskörper zu hören.

Auf einem Video, das die „Bild“-Zeitung online veröffentlichte, ist zu sehen, dass Feuerwerkskörper auf dem Stadiondach gezündet wurden. Direkt darunter brach auf dem Dach eines Verkaufsstandes ein Feuer aus. Die Flammen waren von außerhalb des Stadions zu sehen.

Stramme Leistung der Union Berlin Fans beim Spiel gegen Hertha. Bei Anpfiff ein Feuerwerk gezündet und dabei eine Imbissbude im Stadion abgefackelt. pic.twitter.com/j9ICS8Mdh0 — 09Borusse (@magicmarkus1909) April 4, 2021

Das Feuerwerk war hinter der Heimtribüne auf der Waldseite gezündet worden. Ordner eilten schnell herbei, um die Situation zu klären und das Feuer zu löschen. Nach drei Minuten kehrte wieder Ruhe ein. Das Spiel wurde davon zunächst nicht beeinflusst. Fans waren beim Hauptstadtduell im Stadion aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht zugelassen. (dpa)