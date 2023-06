Bericht: Union kann auf Königsklasse im Heimstadion hoffen

Berlin Der 1. FC Union Berlin wird seine Spiele in der Champions League womöglich doch im eigenen Stadion austragen können.

Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete ohne nähere Quellenangabe, dass die Europäische Fußball-Union (UEFA) eine Verlängerung des Stehplatz-Pilotprojekts in Erwägung ziehe. Die finale Entscheidung solle bei einer Sitzung am Mittwochnachmittag im Hauptsitz in Nyon getroffen werden. Der Club hatte aufgrund der vielen Stehplätze im Stadion An der Alten Försterei mit einem Umzug ins Olympiastadion geplant.

Präsident Zingler hatte Zweifel geäußert

Das Pilotprojekt war in der vergangenen Saison gestartet worden, nachdem Stehplätze in europäischen Clubwettbewerben jahrzehntelang verboten waren. In der Saison 2021/22 war Union für seine Spiele in der Conference League bereits in den Westen Berlins umgezogen.

Union-Präsident Zingler hatte Mitte Juni noch Zweifel an Champions-League-Spielen in der Alten Försterei geäußert. „Wir wissen nicht, ob das Stehplatzprogramm fortgeführt wird. Es könnte sein, dann aber wahrscheinlich mit Klappsitzen. Auch das können wir nicht erfüllen“, hatte er erklärt. Zudem seien die Bedingungen der UEFA in der Champions League so, „dass wir die Karten, die wir selbst verteilen können, erheblich reduzieren müssten“, so Zingler. „Wir können für die Alte Försterei noch nicht mal ein theoretisches Angebot machen, dass jedes Mitglied ein Spiel besuchen kann.“