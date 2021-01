Bericht: Tuchel auf dem Weg nach London – erstes Chelsea-Training am Nachmittag

London/Essen. Thomas Tuchel soll noch heute beim FC Chelsea vorgestellt werden. Schon Mittwoch soll er gegen Wolverhampton an der Seitenlinie stehen.

Der FC Chelsea wird die Verpflichtung von Thomas Tuchel als neuen Cheftrainer wohl noch an diesem Dienstag verkünden. Wie das Portal The Athletic berichtet, sei der 47 Jahre alte Schwabe bereits auf dem Weg nach London, um dort seinen Vertrag zu unterschreiben.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Noch am Nachmittag soll Tuchel sein erstes Training als Chelsea-Trainer leiten. Dem Bericht zufolge soll Tuchel sofort in die Chelsea-Bubble eintreten dürfen, da er die geforderten negativen Corona-Test bereits vorweisen kann.

Chelsea: Erstes Spiel unter Thomas Tuchel schon am Mittwoch

Nachdem er erst an Heiligabend beim französischen Meister Paris Saint-Germain entlassen worden ist, könnte Tuchel schon am Mittwoch im Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers erstmals bei Chelsea an der Seitenlinie stehen.

Da die Blues in der Liga auf Rang neun abgerutscht sind, verkündete die Klubführung um Roman Abramowitsch am Montag die Trennung von Frank Lampard (42). Der langjährige Chelsea-Kapitän trainierte die Londoner anderthalb Jahre. In der vergangenen Saison führte er Chelsea trotz Transfersperre als Tabellenvierter in die Champions League. (fs)