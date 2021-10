Bericht: Kimmich ungeimpft, Nagelsmann appelliert an Bayern

München. Zu den ungeimpften Spielern des FC Bayern soll auch Joshua Kimmich gehören. Sein erkrankter Trainer hat eine klare Meinung zum Corona-Schutz.

Mit seiner Corona-Infektion hat Julian Nagelsmann unter der Woche für Aufsehen gesorgt, beim FC Bayern wird das Thema aber auch für Joshua Kimmich brisant. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung gehört der Nationalspieler zu den fünf Personen, die beim Deutschen Meister nicht geimpft sind. Das bedeutet: Sollte sich Kimmich mit dem Virus anstecken, könnte er sich nicht umgehend freitesten. Der 26-Jährige wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Julian Nagelsmann (34) hatte am Mittwoch das 4:0 in der Champions League bei Benfica Lissabon auf der Trainerbank verpasst, tags darauf wurde die Corona-Infektion bekannt. Aus der Quarantäne heraus appellierte er am Freitag während der Pressekonferenz an die namentlich nicht genannten fünf Spieler, die sich noch nicht haben impfen lassen.

Nagelsmann plädiert fürs Impfen als Schutz vor Corona

„Wie die Verläufe sind, wenn man nicht geimpft ist, kann man in den Kliniken gerne erfragen“, sagte Nagelsmann. „Deswegen plädiere ich dafür und bin nach wie vor der Meinung, dass es gut ist, sich impfen zu lassen, aber werde niemals einen Menschen, der bei gesundem Menschenverstand ist, dazu zwingen.“

Laut dem Bericht soll sich Kimmich noch nicht geimpft haben, weil er Langzeitstudien zu möglichen Impf-Folgen abwarten wolle. Sollte er mal positiv auf das Corona-Virus getestet werden, könnte er sich dann anders als der geimpfte Julian Nagelsmann nicht zeitnah freitesten lassen.

Kimmich und Goretzka gründeten #WeKickCorona

Die Nachricht sorgt deshalb für Verwunderung, weil sich Joshua Kimmich privat für Menschen einsetzt, die unter den Folgen von Corona leiden. Gemeinsam mit Leon Goretzka, Teamkollege beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft, hat Kimmich die Initiative #WeKickCorona ins Leben gerufen.

Mit Spendengeldern werden soziale und karitative Projekte im Kampf gegen die Pandemie unterstützt. Kimmich und Goretzka selbst spendeten jeweils eine Million Euro. Auf der Homepage der Initiative heißt es: „Jeder Einzelne von uns kann dafür sorgen, dass sich das Corona-Virus nicht weiter ausbreitet, aber nur gemeinsam können wir unseren Teil zur Gesundung der Gesellschaft beitragen.“ (fs)

