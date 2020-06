Bericht: Europa-League-Finalturnier findet in NRW statt

Essen Nach ZDF-Informationen bekommt NRW den Zuschlag für das Blitzturnier. Die Spielorte im August: Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln und Duisburg.

Nordrhein-Westfalen hat das Rennen um das Europa-League-Finalturnier gewonnen: Nach Informationen des ZDF hat sich das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union Uefa auf NRW festgelegt. Die Spielorte sind Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln und Duisburg. Gespielt werden soll im Blitzformat ohne Rückspiele ab dem 10. August. Das Endspiel am 21. August findet in Köln statt.

Die Europa League war wegen der Corona-Pandemie Mitten im Achtelfinale im März unterbrochen worden. Aus der Bundesliga sind noch Eintracht-Frankfurt, VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen vertreten. Ursprünglich war das Finale für den 27. Mai in Danzig geplant.

Europa League: Hygiene-Standards in NRW leichter umsetzbar

Neben NRW hatte sich auch die Rhein-Main-Region um Frankfurt Hoffnungen auf den Zuschlag gemacht. Allerdings bot nach Ansicht von Uefa und DFB NRW den Vorteil, das nur mit einer Landesregierung über die Rahmenbedingungen verhandelt werden muss. So würden sich die wegen der Corona-Krise geltenden Hygiene-Vorschriften leichter umsetzen. Nach Angaben des ZDF ist das Duisburger Stadion deshalb interessant, weil es kleiner ist und die fehlenden Zuschauer dadurch weniger auffallen.

Andrea Milz, NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, hatte sich bereits vor der Vergabe für die Austragung in NRW stark gemacht. „Wir würden uns sehr freuen, Mannschaften aus ganz Europa hier bei uns begrüßen zu dürfen. Gerade nach einer Phase, in der sich die Menschen nicht so frei in Europa bewegen konnten, wie sie es gewohnt waren. Das wäre ein gutes Signal", sagte die CDU-Politikerin dieser Redaktion.

Champions-League-Turnier in Lissabon

Ein Finalturnier im Blitzformat wird es auch in der Champions League geben. Auch hier wurde der Wettbewerb wegen der Corona-Krise unterbrochen. Die Königsklasse soll nun im August binnen elf Tagen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon zu Ende gespielt wird. Das Finale ist für den 23. August anvisiert.

Der nun feststehende deutsche Meister FC Bayern München und RB Leipzig sind noch im Wettbewerb vertreten. Während sich Leipzig bereits für das Viertelfinale qualifiziert hat, muss der deutsche Rekordmeister noch das Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) bestreiten.

München muss warten

Das Champions-League-Finale sollte eigentlich am 30. Mai in Istanbul stattfinden. Beide Finalstädte des Europapokals - Danzig und Istanbul - sollen nun im kommenden Jahr zum Zuge kommen. Dadurch muss sich München, das Ausrichter des Champions-League-Finales 2022 sein sollte, um ein weiteres Jahr gedulden.

Auf der Agenda der Uefa-Exekutive stand außerdem die verschobene Europameisterschaft. Diese wurde bereits im März um ein Jahr verlegt. Ungewiss war, ob weiterhin alle zwölf Länder die EM ausrichten können. München hatte bereits seine Zusage gegeben, die drei Gruppenspiele und das Viertelfinale auszurichten. Nach ZDF-Informationen konnten auch alle anderen Gastgeber der Uefa genügend Garantien geben. In München trifft die DFB-Elf in der Vorrunde auf Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal und einen noch nicht qualifizierten Play-off-Sieger.