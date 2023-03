Nationalmannschaft Bericht: DFB-Team soll am 21. November in Österreich spielen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet zum Jahresabschluss am 21. November einem Bericht zufolge ein Länderspiel gegen Österreich in Wien. Das meldete die österreichische Presseagentur APA.

„Wir haben den Plan, im November eine europäische Topnation nach Wien zu holen“, sagte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. „Derzeit laufen aber noch Detailgespräche.“ Vom Deutschen Fußball-Bund gab es bislang keine Bestätigung. Österreichs Auswahl wird vom langjährigen Bundesliga-Coach Ralf Rangnick trainiert.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick ist für die EM 2024 als Gastgeber automatisch qualifiziert und bestreitet daher keine EM-Qualifikationsspiele. Nächster Testspiel-Gegner ist Belgien am Dienstagabend (20.45 Uhr/RTL) in Köln. Die DFB-Elf war mit einem 2:0 gegen Peru in Mainz ins Länderspiel-Jahr gestartet.

Keine weiteren Spiele terminiert

Das weitere Programm für 2023 hat der DFB noch nicht verkündet. Medienberichten zufolge wird das 1000. Länderspiel der Verbandsgeschichte im Juni in Bremen gegen die Ukraine stattfinden, gefolgt von einer Partie in Polen und einem Test in Frankfurt, für den der Gegner noch nicht feststeht.

Im September sollen in Dortmund ein Duell mit Vizeweltmeister Frankreich und eine Partie in Wolfsburg geplant sein. Im Oktober geht es für Flick und sein Team möglicherweise in die USA mit zwei Tests an der Ostküste gegen den dortigen Gastgeber und Mexiko, die gemeinsam mit Kanada die WM 2026 ausrichten.

Gegen Österreich gab es bislang 40 Länderspiele, von denen Deutschland 25 gewann. Beim letzten Aufeinandertreffen im Juni 2018 gab es allerdings kurz vor der WM in Russland eine 1:2-Niederlage.