Bei Wind und Dauerregen: Flick trainiert mit allen Spielern

Bei Dauerregen und kaltem Wind hat Hansi Flick mit allen 23 Spielern seines Kaders das Abschlusstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für das Testländerspiel gegen Peru bestritten.

Dick eingepackt mit Mütze und Daunenjacke verfolgte der Bundestrainer am Freitag auf dem Frankfurter DFB-Campus die Übungen seiner Spieler. Bei der Aufwärmrunde liefen die drei Bayern-Profis Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry vorneweg und unterhielten sich dabei angeregt.

Die Nationalmannschaft trifft am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz auf das Team aus Südamerika. Es ist das erste Länderspiel nach dem WM-Debakel im Advent in Katar und der erste Test im Vorlauf zur Heim-Europameisterschaft im Sommer 2024.

Flick hat sechs Neulinge in seinem Aufgebot und dafür auf etablierte Kräfte wie Thomas Müller, Ilkay Gündogan, Niklas Süle, Antonio Rüdiger oder Leroy Sané verzichtet. Gute Chancen auf ein Debüt gleich in der Startelf hat der Dortmunder Rechtsverteidiger Marius Wolf. Kimmich wird in seinem 75. Länderspiel in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer die wieder schwarz-rot-goldene Kapitänsbinde tragen. Marc-André ter Stegen ersetzt Neuer im Tor.