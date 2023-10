Bayern-Frauen treffen auf PSG - Frankfurt auf Barça

Spielt mit den Eintracht-Frauen in der Königsklasse: Trainer Niko Arnautis.

Nyon Die Fußballerinnen des FC Bayern bekommen es in der Champions League mit Paris Saint-Germain, der AS Rom und Ajax Amstardam zu tun.

Dies ergab die Gruppen-Auslosung in Nyon. Bundesligist Eintracht Frankfurt trifft auf die Titelverteidigerinnen des FC Barcelona, den FC Rosengård aus Schweden sowie Benfica Lissabon.

Der VfL Wolfsburg, der im Sommer erst im Finale der Königsklasse vom FC Barcelona (2:3) gestoppt worden war, hatte sich diese Woche überraschend in der Zwischenrunde gegen Paris FC aus dem Wettbewerb verabschiedet.

Die Bayern-Frauen, als nationaler Titelträger für die Gruppenphase gesetzt, haben noch nie die Champions League gewonnen. In der vergangenen Saison war das Team von Trainer Alexander Straus im Viertelfinale am FC Arsenal gescheitert.

Die Eintracht mit Trainer Niko Arnautis hat in der Zwischenrunde Sparta Prag zweimal klar besiegt. Der Vorgängerclub 1. FFC Frankfurt hatte viermal den Titel in der Königsklasse beziehungsweise im Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup gewonnen. Für die Vereine gibt es ein Startgeld von jeweils 400.000 Euro in den Gruppenspielen.