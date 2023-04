Bayern-Fans sauer: „Führungspolitik hinterfragen“

München Der nächste Titel ist weg. Nach dem Aus in der Champions League gibt es Fan-Kritik an den Bayern-Bossen. Kahn und Salihamidzic hinterfragen sich - und richten den Fokus erstmal auf die Meisterschaft.

Fans des FC Bayern München haben beim Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City am Mittwochabend deutliche Kritik an der Vereinsführung geübt.

„Ziele dürfen verfehlt werden - Werte des Vereins nicht! Führungspolitik hinterfragen!“, war kurz vor Ende des Spiels (1:1) auf einem großen Plakat zu lesen. Damit richtete sich der Unmut offenbar gegen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn, die mit dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel nicht die erhoffte Trendwende erzielten. Für die Bayern geht es nach dem Ausscheiden in Pokal und Champions League nur noch um die Meisterschaft.

Kahn pocht auf Konzentration

„Ich weiß, wie das hier ist, wenn Ziele nicht erreicht werden. Ich bin ein sehr reflektierender Mensch. Nur im Moment habe ich wenig Zeit, darüber nachzudenken“, sagte Vorstandschef Kahn. „Jetzt gilt vor allem die Konzentration dem, was wir noch erreichen können, das ist die deutsche Meisterschaft. Wir hinterfragen uns permanent. Jetzt gilt die volle Konzentration dem Titel, den wir noch gewinnen können in dieser Saison.“

Sportvorstand Salihamidzic erklärte, dass man sich immer hinterfrage. „Wir arbeiten für den Club und versuchen, das Beste zu tun. Mit Kritik muss man natürlich leben, weil die Ergebnisse weggeblieben sind“, sagte Salihamidzic. „Trotzdem stehe ich natürlich mit breiter Brust da, weil ich weiß, was wir für eine Mannschaft haben, was wir für einen Trainer jetzt haben und wir werden alles dafür tun, dass der Erfolg auch in allen Wettbewerben wieder zurückkehrt.“

Tuchel will auf Werte aufpassen

Nach dem Aus im DFB-Pokal war der K.o. in der Champions League am Mittwochabend besiegelt worden. Dem 0:3 bei Manchester City vor einer guten Woche folgte im Rückspiel ein 1:1 gegen den englischen Meister. Ein Tor von Joshua Kimmich zum Endstand war beim Rückstand durch Erling Haaland zu wenig. „Ich kann den Fans versprechen, dass wir auf die Werte des Vereins aufpassen werden“, sagte Trainer Thomas Tuchel. City trifft im Halbfinale auf Real Madrid.