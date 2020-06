Bayer Leverkusen: Rudi Völler hofft auf Fans beim Finale

Leverkusen. Bayer Leverkusen hat das Finale des DFB-Pokals erreicht. Sportchef Rudi Völler hofft beim Endspiel am 4. Juli auf einige Fans in Berlin.

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler vom DFB-Pokalfinalisten Bayer Leverkusen glaubt an die Chance eines Endspiels in Berlin mit Fans im Olympiastadion. „Ich bin optimistisch, dass man vielleicht ein paar Zuschauer reinlässt“, sagte Völler nach dem 3:0 (2:0) des Fußball-Bundesligisten im Halbfinale beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken mit Blick auf den Finaltermin am 4. Juli: „Das ist so ein riesiges Stadion, es wäre ein kleines Zeichen - aber das entscheidet die Politik.“

Völler hatte sich bereits zuletzt für eine Anpassung des Corona-Hygienekonzepts der Deutschen Fußball Liga (DFL) ausgesprochen. „Mittlerweile ist es schwer nachvollziehbar, dass Menschen in Cafes ohne Mundschutz ihren Cappuccino trinken dürfen, während unsere Co-Trainer, die Ersatzspieler und wir Offiziellen auf der Tribüne mit großem Abstand und an der frischen Luft noch eine Maske tragen müssen“, hatte der Weltmeister von 1990 vergangene Woche gesagt. (sid)