Bayer Leverkusen kann Schritt Richtung K.o.-Runde machen

Bayer Leverkusen empfängt in der Europa League Hapoel Be'er Sheva - und wäre mit einem Sieg fast sicher in der K.o.-Runde.

Bayer Leverkusen kann in der Fußball-Europa-League einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen. Im Heimspiel gegen den israelischen Pokalsieger Hapoel Be'er Sheva ist die Werkself klarer Favorit, und im Falle eines Sieges hätte Bayer das Überwintern im Europacup mit neun Punkten aus vier Spielen dicht vor Augen. Während Leverkusen mit acht Siegen aus den letzten neun Pflichstpielen sehr formstark ist, sind die Israelis in einer Krise. Nach sechs Pflichtspielen ohne Sieg sind sie in ihrer Liga nur Elfter und damit Viertletzter. Das Hinspiel gewann Bayer in Israel mit 4:2. (dpa)

Hier geht's zum Live-Ticker: