Basel trennt sich von Ex-St. Pauli-Coach Schultz

Basel Timo Schultz ist nicht lange Trainer beim FC Basel gewesen. Die Schweizer trennen sich nach wenigen Monaten vom früheren Coach des FC St. Pauli.

Der FC Basel hat sich „aufgrund der unbefriedigenden sportlichen Situation“ vom früheren St. Pauli-Trainer Timo Schultz getrennt. Das teilte der Schweizer Fußball-Club mit.

Schultz hatte den 20-maligen Schweizer Meister erst im Mai übernommen. Bis auf Weiteres wird die Mannschaft von Sportdirektor Heiko Vogel trainiert.





„Der FCB befindet sich in einer sportlichen Krise, in der es dem Trainer nicht gelang, den absoluten Siegeswillen auf die Mannschaft zu übertragen. Gerade in einer solchen Situation ist diese Grundtugend entscheidend, um spürbare Reaktionen auf enttäuschende Leistungen zu zeigen und den Weg aus dem Tief zu finden“, erläuterte der Tabellen-Neunte der Super League die Gründe für die Trennung vom 46-Jährigen. Auf Spitzenreiter FC Zürich hat Basel bereits einen Rückstand von elf Punkten.