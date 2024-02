Barcelonas Keeper Ter Stegen zurück im Mannschaftstraining

Barcelona Nationaltorwart Marc-André ter Stegen musste nach einer Rücken-OP lange pausieren. Nachdem er bereits individuell trainieren konnte, ist es nun auch zurück bei seiner spanischen Mannschaft.

Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen trainiert nach seiner im vergangenen Herbst erlittenen Rückenverletzung wieder mit dem Team.

„Zurück bei der Mannschaft“, schrieb der 31-Jährige vom FC Barcelona zu zwei Fotos auf der Plattform X (vormals Twitter). Auf den Bildern ist ter Stegen in Trainingskleidung seines spanischen Vereins, mit Handschuhen in der Hand sowie mit einem Ball am Fuß zu sehen.

Bereits vor knapp zwei Wochen teilte er ein Foto in Trainingskleidung und mit Ball in der Hand und verkündete, wieder trainieren zu können. Ter Stegen hatte sich Ende vergangenen Jahres einer Operation unterziehen müssen. Der Torwart hatte wegen der Rückenprobleme auch die beiden Testspiele der DFB-Auswahl im November gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) verpasst.

Für die kommenden Partien im März in Frankreich und gegen die Niederlande könnte er nun wieder fit sein - allerdings dürfte dann auch die langjährige Nummer eins Manuel Neuer erstmals nach über einem Jahr wieder in den DFB-Kader zurückkehren. Bundestrainer Julian Nagelsmann steht deshalb vor der Entscheidung, welcher Torwart mit Blick auf die Heim-EM im Sommer den Vorzug bekommt.