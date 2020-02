Essen. Der FC Barcelona hält das Meisterrennen in Spanien mit einem 2:1-Sieg gegen Levante offen. Ein 17-Jähriger stellt dabei einen neuen Rekord auf.

Barcelona: 17-Jähriger bricht Rekord und verzückt die Fans

Die Sorge vor einer Sturmflaute war groß bei den Anhängern des FC Barcelona. Denn trotz der schweren Knie-Verletzung von Mittelstürmer Luis Suarez verzichtete der Spitzenverein auf prominenten Ersatz. Doch große Sorgen müssen sich die Katalanen offenbar nicht machen. Ausgerechnet ein Youngster hält nämlich den Meisterschaftskampf in Spanien weiter offen. Der 17-jährige Ansu Fati schnürte beim 2:1-Sieg gegen den UD Levante einen Doppelpack. Damit trägt er sich auch in die Geschichtsbücher ein. Mit seinen 17 Jahren und 94 Tagen ist Fati der jüngste Doppelpackschütze der Liga-Geschichte. Den bisherigen Rekord hielt Juanmi Jimenez vom FC Malaga, der 2010 mit gerade mal 17 Jahren und 115 Tagen doppelt getroffen hatte.

Einen hohen Anteil an beiden Toren hatte Lionel Messi. Beim 1:0 (30. Minute) lief sich Fati nach einem Traumpass des Argentiniers glänzend frei und schob den Ball anschließend überlegt durch die Beine von Levante-Torwart Aitor. 103 Sekunden später bereitete der Argentinier das 2:0 ebenfalls mustergültig vor. Messi wird es verschmerzen können, dass sich alle Augen nach dem Spiel nur auf den Nachwuchsstar richteten. "Wie eine Rakete brach er ins Barca-Universum ein. Als es so schien, als würde er erlöschen, strahlte sein Stern heller als je zuvor", schrieb am folgenden Montag die Zeitung Sport.

Barcelonas neuer Trainer Quique Setien sprach nach dem 2:1 (2:0) sogar von einem "historischen Tag". Doch es ist nicht der erste Rekord, den Fati gebrochen hat. Am 17. September 2019 feierte er sein Debüt in der Champions League. Damals erreichte Barca ein glückliches 0:0 beim BVB. Mit 16 Jahren und 321 Tagen wurde er somit zum jüngsten Spieler der Vereinsgeschichte, der in der UEFA Champions League eingesetzt wurde. Übrigens: Wer Fati aus seinem Vertrag bis zum 30.6. 2022 rauskaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Das Papier enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro.