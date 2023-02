Auslosung: Europa-Wiedersehen für Union, Freiburg gegen Juve

Nyon Drei deutsche Clubs sind im Achtelfinale der Europa League noch dabei. Der SC Freiburg erwischt den wohl schwersten Gegner. Leverkusen muss nach Ungarn, für Union Berlin gibt es ein Wiedersehen.

Der SC Freiburg bekommt es in der Europa League mit dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin zu tun, für den 1. FC Union kommt es bei der Achtelfinal-Premiere zu einem Wiedersehen mit Gruppengegner Royal Union Saint-Gilloise.

Bayer Leverkusen trifft auf den ungarischen Club Ferencvaros Budapest, wie die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA im schweizerischen Nyon ergab. Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 9. März statt, die Rückspiele folgen eine Woche später.

Freiburg hatte als einziger der drei deutschen Clubs als Gruppensieger direkt das Achtelfinale der Europa League erreicht und hat daher im Rückspiel Heimrecht. Dafür bekam das Team von Christian Streich den namhaftesten Gegner zugelost. Nach dem Aus in der Gruppenphase der Königsklasse setzte sich Juve in den Europa-League-Playoffs gegen FC Nantes durch. In der Serie A enttäuschte der Traditionsclub in dieser Saison aber bislang und liegt auch wegen des Abzugs von 15 Punkten wegen Bilanzfälschung nur auf Rang sieben.

Nochmal nach Belgien

Der Bundesliga-Dritte Union Berlin trifft nach dem Erfolg in der Zwischenrunde gegen Ajax Amsterdam nun wie schon in der Gruppenphase erneut auf Saint-Gilloise. In der Vorrunde der Europa League hatte Union zu Hause mit 0:1 gegen die Belgier verloren und das Rückspiel dann mit 1:0 gewonnen. Die Berliner waren als Gruppenzweiter weitergekommen.

Wie Union startet auch Leverkusen mit einem Heimspiel ins Achtelfinale. Gegner ist dann Ferencvaros, das seine Vorrunden-Gruppe vor AS Monaco gewonnen hatte. In Monaco war Bayer am Donnerstag durch ein 5:3 im Elfmeterschießen nach einer 2:3-Niederlage im Hinspiel ins Achtelfinale eingezogen. Leverkusen war zuvor in seiner Champions-League-Gruppe Dritter hinter dem FC Porto und dem FC Brügge geworden.