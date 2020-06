Arminia-Profi Pieper: "Das war schon ein bisschen Wahnsinn"

Siegerfaust: Amos Pieper ist mit Arminia Bielefeld in die Bundesliga aufgestiegen.

Essen/Bielefeld Der Ex-BVB-II-Spieler steigt mit Bielefeld in die Bundesliga auf. Im Interview spricht er über die Party auf der Couch und Trainer Uwe Neuhaus.

Der achte Bundesliga-Aufstieg von Arminia Bielefeld ist perfekt: Durch das 1:1 des Hamburger SV gegen den VfL Osnabrück ist den Ostwestfalen der Sprung ins Oberhaus nicht mehr zu nehmen. Wir sprachen mit Arminia-Profi Amos Pieper über die Party auf der Couch am späten Dienstagabend und den Erfolgsfaktor in dieser Saison. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger gewann mit Borussia Dortmund in der Jugend mehrere deutsche Meisterschaften. 2019 wechselte er von BVB II zur Arminia und ist dort eine wichtige Stütze des Teams von Trainer Uwe Neuhaus.