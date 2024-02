Alonso trotz Bayern-Hit auf Pokal konzentriert: „Top Woche“

Leverkusen Die Bundesliga freut sich schon auf das absolute Top-Spiel zwischen Leverkusen und dem FC Bayern am Samstag. Doch Bayer steht erst das Pokal-Viertelfinale gegen starke Stuttgarter bevor.

Trotz des bevorstehenden Liga-Hits gegen den FC Bayern richtet Trainer Xabi Alonso von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen den Fokus auf das Pokal-Viertelfinale am Dienstag (20.45/ARD und Sky) gegen den VfB Stuttgart.

„Das wird eine Top-Woche für uns. Aber Samstag ist weit weg, morgen ist sehr nah“, sagte der Spanier: „Wir sind es gewohnt, Englische Wochen zu haben und haben das bisher gut gemacht. Nach Dienstag haben wir noch genug Zeit, uns auf Samstag vorzubereiten.“ Der Druck sei in dieser Woche nicht größer als sonst. „Es gibt immer Druck im Profifußball“, sagte er: „Aber wir verspüren ihn diese Woche nicht mehr als sonst.“

Die Motivation vor dem vorweggenommenen Endspiel der beiden vermeintlich besten Teams im verbliebenen Teilnehmerfeld ist bei den seit 1993 titellosen Leverkusenern sehr groß. „Es ist eine schöne Chance, das Halbfinale zu erreichen. Und wir sind sehr, sehr motiviert“, sagte der Trainer: „Die Spieler haben diesen Wunsch, etwas zu gewinnen. Der Pokal ist der kurze Weg, und wir sind nur noch zwei Spiele vom Finale entfernt.“

Über ein mögliches Endspiel in Berlin will Alonso - der mit den Bayern 2016 den Pokal gewann, im Finale gegen Dortmund aber 120 Minuten auf der Bank saß - noch nicht sprechen. „Das Finale kommt nach dem Halbfinale. Und wir stehen noch nicht im Halbfinale“, sagte er. Der Respekt vor dem Bundesliga-Dritten aus Stuttgart sei zudem groß. „Das wird eine große Herausforderung“, sagte der frühere Welt- und Europameister: „Ich mag die Art und Weise sehr, wie Stuttgart spielt. Sehr intelligent, sehr flexibel, mit guter Struktur, der Trainer hat eine gute Idee. Die Position, auf der sie in der Bundesliga stehen, ist total verdient.“