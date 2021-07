Alexander Nübel: Eine Verletzung bringt ihn dem Ziel näher

München. Die Zeit von Alexander Nübel bei der AS Monaco hat begonnen. Die Erwartungen sind hoch - und eine Verletzung könnte ihm in die Karten spielen.

Auf dem ambitionierten Weg in die Nachfolge von Manuel Neuer beim FC Bayern hat Alexander Nübel einen spannenden Umweg eingeschlagen. Der 24-Jährige ließ sich vom deutschen Fußball-Rekordmeister an den französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco ausleihen, wo er unter dem ehemaligen Münchener Trainer Niko Kovac die ersehnte Spielpraxis sammeln will. Ein Vorhaben, das derzeit unter einem guten Stern steht. Denn Nübel profitiert wohl auch von einer Verletzung von Monacos bisheriger Nummer eins. Benjamin Lecomte hat sich in der Vorbereitung eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird wohl mehrere Wochen fehlen und damit die komplette Sommer-Vorbereitung und wohl auch den Saisonauftakt Anfang August verpassen.

Vorzeitiges Ende der Leihe möglich

Das Plus an Spielzeit wird auch an der Säbener Straße in München gefallen finden. Denn Oliver Kahn, der neue Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, hat die zweijährige Leihe auch mit Erwartungen an den Mann verknüpft, der einst vom FC Schalke 04 geholt wurde, um auf lange Sicht die Nachfolge von Manuel Neuer anzutreten. „Ich habe mich mit Alexander jetzt auch unterhalten und es war zu spüren, dass er mit der Situation unzufrieden ist. Er ist ja auch in einem Alter, in dem man als Torhüter einfach spielen muss, und es darum geht, Spielpraxis zu sammeln", erklärte Kahn.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04

„Es ist klar, dass das für uns irgendwann die bessere Option war, auch die bessere Lösung für Alexander, diese Spielpraxis bei einem sehr guten Klub in Europa sammeln zu können", fuhr Kahn jüngst bei seiner Vorstellung auf Sport 1-Nachfrage fort. Nübel wird sich nun also mit hoher Wahrscheinlichkeit von Anfang an im Tor der Monegassen beweisen können. Laut Kahn mache das ganze Leihgeschäft „natürlich nur Sinn, wenn er auch bei einem Verein spielen kann, bei dem er in der Champions League spielt und bei dem er zeigen kann, dass er international wirklich ein klasse Torhüter ist". Unter dem Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac belegte Monaco zuletzt Platz drei der Ligue 1. Die Bayern können die Leihe von Alexander Nübel auch vorzeitig beenden, sollte sich beispielsweise Manuel Neuer verletzen. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball