331 Millionen Euro Preisgeld bei Fußball-EM

Hamburg/München Bei der Fußball-EM 2024 geht es auch ums Geld. Der Dachverband UEFA legt kurz vor der Auslosung die Prämienzahlungen fest. Richtig lohnen wird sich das Turnier für den Titelgewinner.

Allein der Sieg im Finale bei der EM 2024 in Deutschland ist acht Millionen Euro wert. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA segnete vor der Auslosung der Vorrunde (18.00 Uhr/ZDF, RTL und MagentaTV) in Hamburg die Prämienzahlungen für das Turnier im kommenden Sommer ab. Insgesamt schüttet der Verband 331 Millionen Euro aus - so viel wie bei der vergangenen Corona-EM 2021.

Alle 24 EM-Teilnehmer erhalten eine Startprämie in Höhe von 9,25 Millionen Euro, für die Qualifikation für das Achtelfinale gibt es 1,5 Millionen Euro. Wer das Viertelfinale erreicht, erhält zusätzlich 2,5 Millionen Euro. 4 Millionen Euro gehen an die Halbfinalisten, 5 Millionen Euro an den unterlegenen Finalisten. Jedes gewonnene Gruppenspiel bringt zusätzlich 1 Million Euro, jedes Unentschieden 500 000 Euro. Der Europameister kommt im für ihn besten Fall auf insgesamt 28,25 Millionen Euro an UEFA-Prämien.

Welche Prämien der Deutsche Fußball-Bund an die Nationalmannschaft ausschüttet, ist noch nicht bekannt. Die deutschen Spieler der EM 2021 hätten im Falle des Titelgewinns jeweils ein Preisgeld von 400 000 Euro erhalten. Für die Auswahl des damaligen Bundestrainers Joachim Löw war im Achtelfinale Schluss.

Die UEFA-Prämien im Überblick