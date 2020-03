KFC Uerdingen holt Ex-Trainer Stefan Krämer zurück

Essen Der Drittligist KFC Uerdingen tauscht seinen Trainer - mal wieder. Der neue Mann ist ein alter Bekannter: Stefan Krämer.

Der Fußball-Drittligist KFC Uerdingen nimmt einen Wechsel auf der Trainerposition vor. Stefan Krämer wird künftig die Mannschaft betreuen. Das teilte der Verein am Dienstagmittag mit. Für Krämer ist es bereits die zweite Amtszeit in Krefeld. Zuvor hatte er im März 2018 das Traineramt beim KFC übernommen und den Verein zum Aufstieg in die 3. Liga geführt. Im Januar 2019 war er beurlaubt worden, obwohl Uerdingen die Hinrunde auf Tabellenplatz drei beendet hatte.

Uerdingen hat nur fünf Punkte Rückstand auf Platz zwei

Insgeheim hoffen die Verantwortlichen vielleicht darauf, mit dem Aufstiegstrainer Krämer noch in dieser Saison um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen zu können. Obwohl Uerdingen derzeit nur auf Platz zehn steht, beträgt der Rückstand auf den zweiten Platz lediglich fünf Punkte. Und noch sind elf Spieltag übrig.

KFC-Präsident Mikhail Ponomarev empfängt den alten Bekannten Krämer mit lobenden Worten. "Mit Stefan Krämer haben wir den größten Erfolg unserer jüngeren Vereinsgeschichte eingefahren", sagt Ponomarev. "Wir glauben daran, dass wir den Klub in dieser Konstellation sportlich weiter voranbringen werden."

Krämer selbst betont: "Mit dem KFC verbinde ich viele tolle Erinnerungen. Ich freue mich, wieder da zu sein, viele alte Bekannte zu treffen und den Verein weiter nach vorne zu bringen."

Steuernagel soll gehalten werden

Seit Krämers Beurlaubung im Januar 2019 standen beim KFC fünf andere Trainer unter Vertrag (Stefan Reisinger, Norbert Meier, Frank Heinemann, Heiko Vogel, Daniel Steuernagel). Steuernagel, der zuletzt das Sagen hatte, wurde nach Vereinsangaben angeboten "weiterhin eine Rolle im Trainerstab zu übernehmen". Ob er dieses Angebot annehmen wird, ist noch nicht bekannt. Stefan Reisinger soll auch unter Krämer in seiner Rolle als Teamchef verbleiben. (tm)