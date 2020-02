Fan-Reaktion in Münster bereitet Leroy Kwadwo Genugtuung

Essen. Drittliga-Spieler Leroy Kwadwo spricht im ZDF-Sportstudio über die rassistische Beleidigung durch einen Zuschauer und über die Reaktion der Fans.

Fußball Profi Leroy Kwadwo hat sich im ZDF-Sportstudio dafür ausgesprochen, dass Mannschaften bei rassistischen Beleidigungen schneller das Feld verlassen sollten. Zwar gebe es Regeln des DFB, aber er sei dafür, dass die Mannschaften eigenständiger reagieren, um ein deutliches Zeichen zu setzen.

Rassistische Beleidigungen von der Tribüne

Kwadwo war kurzfristig ins Sportstudio eingeladen wollen, um über einen Vorfall beim Auswärtsspiel seiner Mannschaft in Münster zu sprechen. Das war vorgefallen: In der Schlussphase des Drittliga-Spiels gegen die Würzburger Kickers am Freitagabend hatte ein Mann auf der Tribüne Kwadwo beleidigt und Affenlaute in Richtung des 23-Jährigen gemacht.

Fans helfen den Täter zu identifizieren

Nach Vereinsgaben zeigten daraufhin andere Fans auf den Zuschauer, damit dieser von Ordnungskräften ausfindig gemacht werden konnte. Zudem riefen zahlreiche Fans „Nazis raus“. Ein Sprecher der Polizei bestätigte dem „Spiegel“ die Beleidigungen. Demnach soll gegen den Mann eine Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt werden. Wie der „Spiegel“ weiter schreibt, soll der Mann nach Informationen der Polizei Kwadwo auch zugerufen haben: „Geh zurück in dein Loch.“

Am Tag nach den Ereignissen hatte sich Kwadwo bereits in einer ausführlichen Stellungnahme zu Wort gemeldet und das Verhalten der Fans in einem Beitrag bei Instagram gelobt: „Eure Reaktion ist vorbildlich - Ihr könnt Euch gar nicht denken, was diese mir und auch allen anderen farbigen Spielern bedeutet.“ Am Ende seines Eintrags schrieb er zudem: „Danke für Eure Menschlichkeit.“

Kwadwo: Traurig und wütend

Die Beleidigung selbst habe ihn aber „einfach nur traurig und wütend“ gemacht, teilte Kwadwo mit. „Ich habe zwar eine andere Hautfarbe, aber ich bin hier geboren.“ Und der Abwehrspieler hob hervor: „Ich bin einer von Euch, ich lebe hier und darf hier meine Berufung und Leidenschaft als Profi der Würzburger Kickers ausleben.“

Gefasster und kämpferischer Auftritt im ZDF-Sportstudio

Im Sportstudio sprach Kwadwo dann noch einmal über den Vorfall. Es sei das erste Mal, dass ihm so etwas passiert sei und die Angelegenheit habe ihn sehr mitgenommen, er sei sauer, enttäuscht und verletzt gewesen. Der Fußballer sagte aber auch: „Die Reaktion des Publikums hat geholfen“. Der 23-Jährige war in dem kurzen Interview einerseits sehr gefasst, andererseits auch kämpferisch. Er sagte, dass er alles dafür getan hätte, um den „Täter herauszuziehen“. Dass die Fans so reagiert hätten, wie sie reagierten, sie ihm sozusagen die Arbeit abnahmen, habe ihm aber auch „Genugtuung“ bedeutet. Man müsse solche rassistischen Angriffe im Keim ersticken. Und als Schlusswort sagte Kwadwo. „Fußball hat eine große Macht. Die müssen wir auch nutzen.“ (dpa/jk)