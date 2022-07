Weltmeister Zieler ist neuer Kapitän von Hannover 96

Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler trägt in der kommenden Saison die Kapitänsbinde bei den Niedersachsen.

Hannover. Weltmeister Ron-Robert Zieler ist neuer Kapitän des Fußball-Zweitligisten Hannover 96.

Der 33 Jahre alte Torwart spielte bereits von 2010 bis 2016 in Hannover und kehrte 2019 nach Stationen bei Leicester City und dem VfB Stuttgart zurück.

In der Saison 2020/21 wurde er von dem damaligen 96-Trainer Kenan Kocak aussortiert und an den 1. FC Köln ausgeliehen. Nach der Trennung von Kocak stieg der Weltmeister von 2014 vor einem Jahr wieder zur unumstrittenen Nummer eins in Hannover auf.

