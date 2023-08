Torfestival gegen Fürth: Hertha feiert ersten Saisonsieg

Berlin Angeführt von Neu-Kapitän Toni Leistner hat Hertha BSC den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Berliner siegten 5:0 (2:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth und gaben durch den verdienten Heimerfolg am vierten Spieltag den letzten Tabellenplatz an Aufsteiger SV Elversberg ab.

Haris Tabakovic (23./77. Minute), Marten Winkler (31.), Palko Dardai (46.) und Smail Prevljak (66.) erzielten die Tore für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai. 35.291 Zuschauerinnen und Zuschauer im Olympiastadion sahen den höchsten Hertha-Heimsieg seit dem 4:0 gegen Union Berlin im Mai 2020. Fürths Trainer Alexander Zorniger sah die Gelb-Rote Karte (56.).

Ein grober Fehler von Fürths Torwart Jonas Urbig führte zum ersten Saisontor der Berliner. Nach einem scharf gespielten Rückpass nahm der 20-Jährige den Ball schlecht an und schoss beim Klärungsversuch den heranstürmenden Tabakovic an - von dort prallte der Ball ins Tor. Das 1:0 war verdient wie überfällig, Winkler erhöhte kurz darauf auf 2:0.

Nur ein paar Sekunden waren nach dem Seitenwechsel verstrichen, als Palko Dardai auf 3:0 stellte. Die bei eigenem Anstoß nach vorn geeilten Fürther hatten die Defensive komplett vernachlässigt, weshalb Dardai mühelos vollenden konnte. Den insgesamt schwachen Vortrag der Fürther musste Zorniger ab der 56. Minute von der Tribüne aus verfolgen, nachdem ihm Schiedsrichter Tobias Stieler wegen Meckerns Gelb-Rot gezeigt hatte.