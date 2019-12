Sandhausen. Der VfB Stuttgart hat am Sonntag die Chance, zum Spitzenduo der 2. Bundesliga aufzuschließen. Der Bundesliga-Absteiger reist zum SV Sandhausen

Live! 2:0! Sandhausen überrumpelt den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat am vergangenen Sonntag einen 3:0-Sieg im Derby gegen den Karlsruher SC eingefahren. In der letzten halben Stunde sorgten Förster (60.), Mangala (75.) und Al Ghaddioui (90.) für den verdienten Triumph, durch den die Brustringträger Relegationsplatz drei behaupteten und dem Spitzenduo auf den Fersen blieben. Nun peilen sie nach zwei Pleiten mal wieder einen dreifachen Punktgewinn in der Fremde an.

Der SV Sandhausen bewegt sich nach 14 Spieltagen seiner achten aufeinanderfolgenden Saison im nationalen Fußball-Unterhaus im breiten Tabellenmittelfeld, hat aber lediglich drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Arminia Bielefeld tritt am Sonntag bei Darmstadt 98 an, der 1. FC Heidenheim empfängt Greuther Fürth.

Hier geht es zu unserer Live-Konferenz: