Live-Ticker Live! Standortbestimmung zum Saisonstart in der 2. Liga

Essen. Wie kommen die Klubs der 2. Liga nach der unruhigen Saisonvorbereitung bei den Samstagsspielen aus den Startlöchern? Die Spiele im Live-Ticker.

Kurz vor dem Start in die Saison hat Fußball-Zweitligist Hannover hat Mittelfeldspieler Jaka Bijol vom russischen Erstligisten ZSKA Moskau ausgeliehen. Wie die Niedersachsen mitteilten, besitzt der Klub nach der Saison eine Kaufoption für den slowenischen Nationalspieler. Der 21-Jährige soll nach der Auftaktpartie am Samstag gegen den Karlsruher SC (13.00 Uhr/Sky) zur Mannschaft stoßen. Außerdem spielen am Samstag der SV Sandhausen gegen Darmstadt 98 und die Würzburger Kickers gegen Erzgebirge Aue. (fs)

Hier geht es zu den Live-Tickern: