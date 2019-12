Live! Spitzenspiel zwischen Heidenheim und Arminia Bielefeld

Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus steht mit seinem Team an der Spitze.

Heidenheim. Herbstmeister Arminia Bielefeld steht vor einer schweren Aufgabe. Es geht zum Tabellenvierten 1. FC Heidenheim. Die Zweitliga-Konferenz.

Kann der überraschende Spitzenreiter Arminia Bielefeld seine Tabellenführung am Samstag ausbauen? Am 17. Spieltag wartet eine harte Bewährungsprobe auf die Ostwestfalen. Es geht zum Vierten 1. FC Heidenheim. Das Team um Trainer Uwe Neuhaus könnte bis auf sieben Punkte davonziehen. Zumindest bis Sonntag. Dann bestreitet Verfolger Hamburger SV sein Spiel in Sandhausen.

Die Samstagspiele der 2. Fußball-Bundesliga in der Übersicht:

13:00: 1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld

13:00: FC St. Pauli - SV Wehen Wiesbaden

13:00: Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth