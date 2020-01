Hamburg. Der Hamburger SV peilt gegen den 1. FC Nürnberg den ersten Sieg seit mehr als zwei Monaten an. Das Zweitliga-Duell im Live-Ticker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live! Jatta und Hinterseer treffen - HSV führt 2:0

Der Hamburger SV und der 1. FC Nürnberg starten am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) als letzte Teams in die restliche Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Im Duell der einstigen Bundesligisten im Hamburger Volksparkstadion will HSV-Trainer Dieter Hecking auf dem Weg zurück in die Eliteliga einen Sieg und fordert deshalb mehr Engagement als vor der Winterpause. Von den vergangenen 28 Pflichtspiel-Duellen beider Mannschaften gewann der HSV 18, Nürnberg nur drei.

Letzter HSV-Sieg am 23. November

Nach der derben 2:5-Niederlage im letzten Testspiel gegen Regionalligisten VfB Lübeck am vergangenen Freitag forderte Trainer Hecking mehr Disziplin. „Es geht darum, sich voll auf das erste Spiel zu fokussieren und das Spiel so anzugehen, dass wir es zu Hause in die Hand nehmen und unser Spiel durchbringen, um die Punkte einzufahren“, sagte Hecking. Der letzte Sieg gelang dem HSV am 23. November gegen Dynamo Dresden. (dpa)

Die Aufstellungen:

Hamburg: Heuer Fernandes - Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold - Fein - Dudziak, Schaub - Jatta, Kittel - Hinterseer

Nürnberg: Mathenia - Mühl, Mavropanos, Handwerker, Margreitter - Behrens, Geis, Gnezda Cerin, Hack - Frey, Schleusener

Tore: 1:0 Jatta (18.), 2:0 Hinterseer (28., Foulelfmeter)

Hier geht es zum Live-Ticker