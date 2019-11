Essen. Im Kampf um die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga muss der Hamburger SV im Spiel in Osnabrück vorlegen. Die 2.Liga-Spiele im Live-Ticker.

Live! HSV will mit Sieg in Osnabrück Tabellenführer bleiben

Der Hamburger SV will seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga behaupten und ein Zeichen der Stärke setzen. Die Hamburger treten am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger VfL Osnabrück an. Seit fünf Auswärtsspielen sind die Hanseaten allerdings ohne Sieg. Diese Serie soll im Stadion an der Bremer Brücke ein Ende finden. Trainer Dieter Hecking steht seine stärkste Elf jedoch nicht zur Verfügung. Kapitän Aaron Hunt hat sich mit Fieber abgemeldet, Lukas Hinterseer ist verletzt, Bakery Jatta noch ein Spiel gesperrt. Zudem ist seine Offensive, in der Bobby Wood möglicherweise noch eine Chance bekommt, besonders gefordert. Die Osnabrücker haben ebenso wie der HSV lediglich 13 Gegentore in 14 Spielen zugelassen. "Das spricht für sie", sagte Hecking.

Außerdem spielt am Freitagabend noch der Karlsruher SC gegen Jahn Regensburg. (dpa)

Die Spiele im Live-Ticker: