Holstein Kiel hat in Rostock das Spiel gedreht und 3:1 gewonnen.

2. Liga Holstein Kiel wieder Tabellendritter nach 3:1 in Rostock

Rostock Im Duell der Zweitliga-Ostseeclubs zwischen Rostock und Kiel gewinnen die Gäste aus Schleswig-Holstein 3:1. Holstein kehrt damit auf den dritten Tabellenplatz zurück.

Holstein Kiel ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf den Aufstiegs-Relegationsrang drei geklettert.

Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp gewann im Duell der Ostseeclubs bei Hansa Rostock 3:1 (1:1). Den Rückstand durch Rostocks Christian Kinsombi (18. Minute) glich Holstein-Angreifer Fiete Arp (33.) per Volley-Schuss aus. Nicolai Remberg (56.) erzielte das 2:1, kurz darauf erhöhte Timo Becker (59.) nach VAR-Entscheidung. Kiels Carl Johansson (82.) kassierte noch die Gelb-Rote Karte.

Nach einem leicht überlegenen Start der Rostocker kamen die Gäste besser ins Spiel. Nach dem Ausgleich durch Arp drehte Remberg die Partie durch einen stark ausgespielten Konter. Becker brachte kurz darauf einen Eckball per Kopf in Richtung Hansa-Tor, wo der Ball von Nico Neidhart zunächst geklärt wurde. Da es keine Torlinientechnologie in der 2. Liga gibt, entschied Schiedsrichter Richard Hempel nach Ansicht der Videobilder auf Tor.