Hoffnung im Aufstiegsrennen: Hannover besiegt Nürnberg

Hannover Hannover nähert sich dank des überzeugenden Siegs gegen Nürnberg mit kleinen Schritten wieder den Aufstiegsrängen an. Auf beiden Seiten machen die Fans auf sich aufmerksam.

Hannover 96 hat seine Chancen im Rennen um die Aufstiegsränge in der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt.

Die Niedersachsen lieferten beim 3:0 (2:0) gegen den enttäuschenden 1. FC Nürnberg eine überzeugende Vorstellung und rückten wieder etwas näher an die oberen drei Ränge heran. Allerdings beträgt der Abstand auf den am Sonntag spielenden Dritten Hamburger SV noch sechs Punkte. Havard Nielsen (6. Minute/38.) und Cedric Teuchert (90.+2) erzielten die Treffer der Gastgeber.

Viele Gästefans verzichteten auf den Stadionbesuch, da ihnen laut Verein eine fristgerecht angemeldete Choreo kurzfristig untersagt worden sei. Hannover-Fans sorgten dagegen für Unterbrechungen der Partie. Die Anhänger warfen aus Protest gegen den von der DFL geplanten Investoren-Einstieg mehrmals Tennisbälle auf den Rasen.

Aber nicht nur neben, sondern vor allem auf dem Platz war Hannover im Mittelpunkt: Die Elf von Trainer Stefan Leitl drückte die Gäste mit schönen Kombinationen tief in die eigene Hälfte. Die Nürnberger waren oft viel zu passiv in den Zweikämpfen, 96 war klar überlegen.

In der zweiten Hälfte wurden die Gäste aktiver, Can Uzun (61.) scheiterte am Pfosten. Die Gastgeber ließen es etwas lockerer angehen, sie kamen aber immer wieder zu aussichtsreichen Möglichkeiten. Nürnbergs Torwart Carl Klaus verhinderte zunächst den deutlicheren 96-Sieg, der weit aufgerückte Keeper konnte Teucherts Treffer dann aber nicht mehr entscheidend verhindern.