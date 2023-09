Die Elversberger holten sich den ersten Sieg in der zweiten Liga.

2. Liga Erster Sieg: Elversberg gewinnt Kellerduell in Osnabrück

Osnabrück Mehrfach stand Aufsteiger SV Elversberg in den ersten Spielen schon kurz davor. In Osnabrück gelang am Sonntag endlich der erste Zweitliga-Sieg der Vereinsgeschichte.

Die SV Elversberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga das Kellerduell beim VfL Osnabrück gewonnen und damit am fünften Spieltag endlich den ersten Zweitliga-Sieg der Vereinsgeschichte geschafft. Der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Wahid Faghir köpfte in der 79. Minute das entscheide Tor zum 1:0 (0:0).

Die weiter sieglosen Osnabrücker waren vor 14.478 Zuschauern zunächst das mutigere und gefährlichere Team. Erik Engelhardt vergab in der 8. und 68. Minute zwei gute Chancen.

Die Saarländer hielten allerdings lauf- und zweikampfstark dagegen und wurden in der zweiten Halbzeit immer besser. Ein erstes Tor von Luca Schnellbacher zählte wegen Abseits noch nicht (64.). Bei seinem Siegtreffer nutzte der 20 Jahre junge Däne Faghir eine Flanke des erst am Freitag vom FC Bayern München verpflichteten Paul Wanner.

Der prominente Osnabrücker Neuzugang Michael Cuisance sah sich dieses schwache Aufsteigerduell nur von der Tribüne aus an. Den ehemaligen Spieler von Bayern München und Borussia Mönchengladbach hatten die Niedersachsen ebenfalls erst am Freitag vom italienischen Club FC Venedig ausgeliehen.