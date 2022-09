Darmstadts Spieler verschenken keine Trikots mehr

Darmstadt. Die Fußballprofis des SV Darmstadt 98 wollen künftig nach Spielen keine Trikots mehr verschenken.

«Dieser Masse an Wünschen können wir einfach nicht nachkommen, weshalb es uns schwerfällt, überhaupt ein Trikot an eine spezielle Person herauszugeben, um anderen gegenüber nicht ungerecht zu erscheinen», erklärte der Zweitligist in einer Mitteilung.

Die Lilien wollen dafür im Laufe der Spielzeit einen kompletten Trikotsatz unter Kindern verlosen. «Zuletzt saßen auf großen Teilen des Zauns der Gegengerade Kids mit Schildern – mit der Folge, dass uns zugetragen wurde, dass Fans hintendran schon gar nichts mehr vom Spiel sehen konnten», erklärte der Club weiter und appellierte an seine Anhängerschaft: «Wir bitten Euch daher: Verzichtet auf diese Schilder! Erlebt Fußball als Mannschaftssport, supportet uns als Team und bastelt lieber blau-weiße Fahnen für Euren Stadionbesuch!»

Auch bei anderen Clubs in Europa sind derartige Maßnahmen ein Thema. So will Ajax Amsterdam keine Plakate mehr im Stadion zulassen, auf denen Fans um Trikots der Spieler bitten. Das sei völlig aus dem Ruder gelaufen.

