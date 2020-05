Bielefeld, HSV, VfB Stuttgart - alle Top-Teams patzen

Wiesbaden. Die drei Favoriten in der 2. Bundesliga haben einen Stotter-Start hingelegt. Stuttgart verlor, HSV und Arminia Bielefeld spielten uentschieden.

Tabellenführer Arminia Bielefeld hat den optimalen Start nach der Corona-Pause in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der seit acht Spielen unbesiegte Zweitliga-Spitzenreiter musste am Sonntag beim 1:1 gegen den VfL Osnabrück in letzter Minute den Ausgleich durch Marcos Alvarez hinnehmen. Fabian Klos (17./Foulelfmeter) hatte die Ostwestfalen in Führung gebracht.

Der 32-Jährige verwandelte einen Elfmeter souverän, nachdem er selbst von Joost van Aken gefoult worden war. Beim Tabellenführer, der seit acht Spielen ohne Niederlage ist, lief nach zwei Monaten Zwangspause noch nicht alles optimal. Doch die Gastgeber hatten auf der leeren Alm bis in die Schlussphase alles im Griff.

„Es gibt noch Optimierungsbedarf“, meinte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi bei Sky: „Aber die Mannschaft hat sehr große Entschlossenheit und Willen gezeigt.“ Positiv: Stürmer Andreas Voglsammer gab bei seiner Einwechslung (72.) sein Comeback nach dem Mittelfußbruch im Februar.

Der Hamburger SV verpasste trotz 2:1-Führung bei der SpVgg Greuther Fürth den Sieg, Doppeltorschütze Havard Nielsen rettet den Franken beim 2:2 einen Punkt. Dennoch rückten die Hamburger auf Rang zwei vor, da der VfB Stuttgart ebenfalls in letzter Minute beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:2 verlor.

VfB Stuttgart verliert in letzter Minute

Ein umstrittener Strafstoß in der Nachspielzeit hat den VfB Stuttgart um zumindest einen Zähler gebracht. Phillip Tietz verwandelte den nach Videobeweis gegebenen Handelfmeter (90.+5 Minute) zum 2:1 (0:0) für die abstiegsbedrohten Hessen, die bereits das Hinspiel gegen den Aufstiegskandidaten mit diesem Ergebnis gewonnen hatten. SVWW-Torjäger Manuel Schäffler hatte Wiesbaden in Führung gebracht (50.), Nicolás González in der Partie vor leeren Rängen in Wiesbaden ausgeglichen (83.).

Trotz 35 Minuten in Überzahl hat der FC St. Pauli erst in der Schlussphase einen wichtigen Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg unter Dach und Fach gebracht. Der eingewechselte Viktor Gyökeres war in der 84. Minute mit einem Flachschuss zum 1:0 (0:0)-Erfolg erfolgreich.

Gäste-Torhüter Christian Mathenia hatte nach einer Notbremse gegen den Hamburger Torjäger Henk Veermann nach Videobeweis in der 55. Minute die Rote Karte gesehen, Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin zunächst auf Eckball entschieden. (dpa)