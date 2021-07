1. FC Köln: Steffen Baumgart erlaubt Bier und Zigaretten

Gute Laune beim 1. FC Köln: Steffen Baumgart will seine Profis an der langen Leine lassen.

Köln. Trainer Steffen Baumgart will seine Fußball-Profis beim 1. FC Köln an der langen Leine führen. Ein Alkoholverbot werde es nicht geben.

Steffen Baumgart will in der Kabine des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln kein allzu strenges Regiment führen. „Wer rauchen will, soll rauchen. Es wäre gut, wenn sie es nicht vor dem Bus machen würden“, sagte der neue Trainer im Interview mit der Bild-Zeitung.

1. FC Köln: Baumgart setzt auf Eigenverantwortung

Meine ein Spieler, er müsse „nach dem Spiel hinten in der Ecke in der Kabine eine rauchen, gehe ich nicht hin und mache einen Lauten“, betonte Baumgart: „Ich verfolge meine Spieler auch nicht auf Instagram oder erteile Alkoholverbot, das wäre doch albern.“

Der 49-Jährige setzt ganz auf die Eigenverantwortung seiner Profis - bis zu einer gewissen Grenze: „Sie müssen dafür sorgen, dass sie auf dem Platz fit und klar sind. Bei der Arbeit verstehe ich keinen Spaß.“

Am Samstag (16.00 Uhr/MagentaTV) tritt der FC in seiner Vorbereitung zum Härtetest gegen Bayern München an. Ihre Saison eröffnen die Kölner am 15. August gegen Hertha BSC, zuvor ist das Pokal-Erstrundenspiel bei Carl Zeiss Jena (8. August) angesetzt. (sid)

