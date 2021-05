1. FC Köln: Der Rettung folgt jetzt ein großer Umbruch

Kiel/Köln. Der 1. FC Köln hat sich von Sportchef Horst Heldt getrennt. Vor der nächsten Bundesliga-Saison muss der Klub vielschichtige Probleme lösen.

on der Belohnung für seine erfolgreich abgeschlossene Rettungsmission hatte Friedhelm Funkel recht klare Vorstellungen. „Am Sonntag werde ich wohl mit Freunden – draußen und mit genügend Abstand – eine oder zwei Flaschen Wein trinken, lecker essen und das genießen, was wir in Köln gerade zusammen erreicht haben“, kündigte der 67-Jährige vor dem Rückflug in die Domstadt an. Sonne und Temperaturen um die 20 Grad im Rheinland spielten dem bärtigen Trainer-Routinier bei seiner Rückkehr in den Ruhestand am Tag nach dem 5:1 bei Holstein Kiel ebenso in die Karten wie das Rasenpersonal des 1. FC Köln, das am Sonntag mit Verspätung in den Urlaub startete.