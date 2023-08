VfL Bochum verpflichtet früheren Fürther Wittek

Bochum Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat kurz vor dem Saisonstart Linksverteidiger Maximilian Wittek verpflichtet.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat kurz vor dem Saisonstart Linksverteidiger Maximilian Wittek verpflichtet.

Der 27 Jahre alte frühere Fürther Zweitligaspieler wechselt von Vitesse Arnheim ins Revier und erhält beim VfL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Das teilten die Bochumer mit. Über die Höhe der Ablösesumme machte der Club keine Angaben.

Wittek war 2020 von der SpVgg Greuther Fürth in die niederländische Eredivisie gewechselt und hatte in Arnheim bereits unter dem aktuellen VfL-Coach Thomas Letsch gespielt. Vor seiner Zeit in Fürth war Wittek zudem beim TSV 1860 München aktiv. Dort wurde der Außenspieler auch ausgebildet. In Bochum soll er laut Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian als „Schienenspieler“ zum Einsatz kommen.