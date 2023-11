VfB-Coach Hoeneß erwägt Doppelspitze mit Guirassy und Undav

Stuttgart Für Trainer Hoeneß ist es durchaus eine Option, Stuttgarts Mittelstürmer auch gemeinsam starten zu lassen. Viel hängt vor der Partie in Frankfurt, aber auch von Guirassys körperlicher Verfassung ab.

Die Mittelstürmer Serhou Guirassy und Deniz Undav könnten im Auswärtsspiel des VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt erstmals gemeinsam in der Startelf auftauchen.

Grundsätzlich gebe es „gute Möglichkeiten, dass auch beide zusammen auf dem Platz stehen“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß zwei Tage vor der Partie bei den defensivstarken Hessen am Samstag (18.30 Uhr/Sky). „Das ist dann ein Stück weit auch meine Aufgabe, wenn beide in so einer guten Form sind, das hinzubekommen.“

Seine taktische Ausrichtung hänge letztlich aber von mehreren Faktoren ab, erklärte Hoeneß - zum Beispiel davon, in welcher Formation der Gegner verteidigt und auch in welcher körperlichen Verfassung Guirassy sich nach der strapaziösen Länderspielreise mit dem Nationalteam Guineas befindet. Der 27-Jährige sei müde, aber mental gut drauf, berichtete Hoeneß. „Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es nach der Verletzung weniger ist“, sagte er über Guirassys Einsatz über die volle Spielzeit in der WM-Qualifikations-Partie gegen Botswana (0:1). Er erhebe da aber „keinerlei Vorwurf.“

Guirassy hat für den VfB diese Saison schon 15 Liga-Tore erzielt. Zwischendurch fehlte er wegen einer Oberschenkelverletzung. Sein Vertreter Undav kommt bislang auf fünf Treffer im Stuttgarter Trikot.