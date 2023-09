Uth-Comeback nicht absehbar: „Er ist zu weit weg. Von allem“

Köln Wann kommt Mark Uth wieder? Kommt er überhaupt wieder? Über den Gesundheitszustand des Kölner Fußball-Profis wird viel spekuliert. Das möchte Trainer Steffen Baumgart beenden.

Eine Rückkehr von Ex-Nationalspieler Mark Uth in den Trainingsbetrieb des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist derzeit nicht absehbar.

„Über Mark brauchen wir nicht zu reden. Er ist zu weit weg. Von allem“, sagte Trainer Steffen Baumgart „Fakt ist, dass er im Moment nicht zur Verfügung steht. Und dass ich nicht sagen kann, wann. Deshalb müssen wir das Thema nicht mehr aufmachen.“

Uth hatte in der ersten DFB-Pokalrunde in Osnabrück am 14. August sein Comeback nach neun Monaten und drei Operationen am Schambein gegeben. Der 32-Jährige musste aber wieder vorzeitig ausgewechselt werden und ist seitdem nicht mehr im Trainingsbetrieb. Baumgart will künftig auch keine Prognosen mehr abgeben. „Wir haben schon sieben Prognosen abgegeben. Diesen Eiertanz möchte ich nicht mehr“, sagte der Coach: „Prognosen sind nicht zielführend und auf Hoffen steh’ ich nicht. Ich brauch’ nicht sagen, wir hoffen auf ihn in drei Wochen - alles Quatsch.“

Uth arbeite gut, „er lehnt sich nicht zurück. Wir werden sehen, wann das Zeichen kommt, dass er wieder so weit ist. Aber erst muss er sich in den Bereich reinarbeiten, dass er wieder bundesligatauglich ist. Denn das ist er im Moment nicht.“