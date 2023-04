Transfergerücht Umworbener Osimhen tendiert gegen Wechsel in Bundesliga

Berlin Der international gefragte Topstürmer Victor Osimhen soll dem „Kicker“ zufolge eher zu einem Wechsel nach England als zurück in die Bundesliga tendieren.

Der international gefragte Topstürmer Victor Osimhen soll dem „Kicker“ zufolge eher zu einem Wechsel nach England als zurück in die Bundesliga tendieren.

„Schon damals war die Premier League sein großes Ziel“, sagte Martin Schmidt dem Magazin. Der aktuelle Sportdirektor des FSV Mainz 05 trainierte den VfL Wolfsburg, als Osimhen dort von Januar 2017 bis August 2018 spielte, ehe er der Stürmer aus Nigeria an RSC Charleroi verliehen und letztlich verkauft wurde.

Über OSC Lille kam Osimhen zum SSC Neapel, wo er mit starken Leistungen die Aufmerksamkeit auch des FC Bayern München auf sich gezogen haben soll. Diese Saison war er mit vier Treffern maßgeblich am Einzug von Neapel ins Viertelfinale der Champions League beteiligt. Der Vertrag des 24-Jährigen bei Napoli ist noch bis Ende Juni 2025 gültig, eine satte Ablösesumme wäre also fällig.

Allerdings schürte Osimhen den „Manchester Evening News“ zufolge selbst Zweifel, den SSC Neapel in diesem Jahr überhaupt verlassen zu wollen. „Ich bin schon in einem der größten Vereine und ich könnte nicht mehr wollen“, sagte er demnach. Neben einigen Premier-League-Rivalen hat auch Manchester United Interesse an dem Torjäger.