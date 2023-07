Bundesliga U21-Nationaltorwart Atubolu verlängert in Freiburg

Freiburg Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag von U21-Nationaltorhüter Noah Atubolu verlängert. Das gaben die Badener am Donnerstag bekannt.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag von U21-Nationaltorhüter Noah Atubolu verlängert. Das gaben die Badener am Donnerstag bekannt.

Zur Laufzeit des neuen Kontrakts machten sie wie gewohnt keine Angaben. Der 21-Jährige kam in den vergangenen Spielzeiten vor allem in der Freiburger Reserve zum Einsatz. In die kommende Saison soll er nach dem Abgang von Mark Flekken zum englischen Club FC Brentford aber als Nummer eins des Bundesliga-Teams gehen. Der vom VfB Stuttgart zurückgekehrte Florian Müller ist sein Herausforderer.

„Qualität, Leistungsbereitschaft und Selbstvertrauen“

„Noah hat sich Schritt für Schritt an diesen Punkt herangearbeitet, um die nächste Stufe zu nehmen. Qualität, Leistungsbereitschaft und Selbstvertrauen sind vorhanden. Ein bisschen Glück braucht es jetzt auch“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach über Atubolu, der seit 2015 sämtliche Nachwuchsmannschaften des Sport-Clubs durchlaufen hat. „Noah wird jetzt alle Facetten des Geschäfts durchleben - wie andere vor ihm auch. Wir werden da sein, wenn er Unterstützung braucht.“

Er sei „Freiburger Junge durch und durch und habe mit dem Verein schon viel erlebt“, sagte Atubolu. „Es gab immer einen klaren Plan und ich freue mich, dass wir den weiterverfolgen.“