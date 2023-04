Terzic bereitet sich auf Tuchel vor: Chelsea-Spiele geschaut

Will Thomas Tuchel den Einstand als Bayern-Trainer vermiesen: BVB-Coach Edin Terzic.

Dortmund In der Vorbereitung auf das Bundesliga-Gipfeltreffen beim FC Bayern München hat Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic viel englischen Fußball geschaut.

Sechs Spiele des neuen Bayern-Trainers Thomas Tuchel aus dessen Zeit beim FC Chelsea habe man sich in Dortmund angesehen, berichtete Terzic. „Davon habe ich zwei Spiele komplett geschaut, um da vielleicht das ein oder andere, was jetzt in ihre Situation passen würde, vorherzusehen“, sagte Terzic.

Tuchel wurde vor rund einer Woche als Nachfolger von Julian Nagelsmann als Trainer bei den Bayern vorgestellt. Die Partie gegen Bundesliga-Spitzenreiter Dortmund an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist sein erstes Spiel mit dem deutschen Rekordmeister. Aus Sicht von Terzic ist der 49-Jährige „einer der besten Trainer im europäischen Fußball der letzten Jahre“.

Tuchel hatte Chelsea von Januar 2021 bis September 2022 trainiert. Mit den Londonern gewann er die Champions League. Zwischen 2015 und 2017 arbeitete Tuchel als Coach für den BVB.