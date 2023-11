Stuttgarts Wehrle hofft auf Guirassy-Verbleib

Köln Alexander Wehrle glaubt daran, Top-Stürmer Serhou Guirassy beim VfB Stuttgart halten zu können. „Serhou hat sich im vergangenen Sommer auch in vollem Bewusstsein für den VfB entschieden. Wir sind da in einem sehr engen Austausch. Er fühlt sich im Verein und mit seiner Familie in Stuttgart extrem wohl. Er hat hier eine herausragende Stellung. Natürlich haben wir eine Chance“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten in einem Interview des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Dank einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag soll der 27-Jährige den VfB im Winter Medienberichten zufolge für 17,5 Millionen Euro vorzeitig verlassen können. In bislang neun Ligaspielen erzielte Guirassy in dieser Saison 15 Tore für den Tabellendritten. Im Sommer 2022 hatten die Schwaben ihn vom französischen Club Stade Rennes in die Bundesliga geholt, wo er zwischen 2016 und 2019 auch schon bei Wehrles damaligen Club 1. FC Köln unter Vertrag stand. Anfang 2019 hatten ihn die Kölner für rund sechs Millionen Euro an den SC Amiens verkauft.