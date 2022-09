Stage ohne große WM-Chance: «Generation ist sehr stark»

Bremen (dpai). Werder Bremens Neuzugang Jens Stage macht sich nur noch wenig Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Fußball-WM im Winter in Katar.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler ist erneut nicht in den Kader der dänischen Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele gegen Kroatien und Frankreich berufen worden. Die Konkurrenz durch Spieler wie Christian Eriksen (Manchester United), den ehemaligen Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham Hotspur) oder den Ex-Bremer Thomas Delaney (FC Sevilla) ist aktuell zu groß.

«Unsere Generation ist sehr stark. Viele dänische Spieler spielen für große europäische Clubs», sagte Stage am Mittwoch in einer Medienrunde in Bremen. Und fügte mit einem Schmunzeln hinzu: «Für mich persönlich ist es vielleicht eine schlechte Zeit, um es in die dänische Nationalmannschaft schaffen zu wollen.» Werder hatte den Mittelfeldspieler nach dem Aufstieg in die Bundesliga für rund vier Millionen Euro vom dänischen Meister FC Kopenhagen verpflichtet.

