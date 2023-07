Seoane bestätigt: Honorat vor Wechsel nach Gladbach

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach steht auch laut Trainer Gerardo Seoane unmittelbar vor der Verpflichtung des französischen Flügelspielers Franck Honorat von Stade Brest.

Borussia Mönchengladbach steht auch laut Trainer Gerardo Seoane unmittelbar vor der Verpflichtung des französischen Flügelspielers Franck Honorat von Stade Brest.

„Bei der Personalie sind wir ziemlich zuversichtlich, dass das in den nächsten Tagen über die Bühne gehen wird“, sagte Seoane nach dem offiziellen Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten. Am Samstag hatte der Pay-TV-Sender Sky über eine mündliche Einigung in Bezug auf den Wechsel berichtet. Im Gespräch ist eine Ablöse zwischen sechs und acht Millionen Euro.

Der 26-Jährige soll Jonas Hofmann ersetzen, der in der vergangenen Woche überraschend zu Seoanes Ex-Club Bayer Leverkusen gewechselt war. „Das ist ein Spieler, der uns den Abgang von Jonas von der Position und vom Profil ersetzen kann“, sagte Seoane, der im massiven Umbruch der Borussia auch eine Chance sieht. „Ich sehe schon ein Potenzial im Team“, sagte der 44-Jährige trotz der Abgänge der Stammspieler Marcus Thuram (Inter Mailand), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Lars Stindl (Karlsruher SC) und Hofmann.

In Ko Itakura, Nico Elvedi, Florian Neuhaus oder Manu Koné könnten weitere Leistungsträger den Club verlassen. „Dass so viele gestandene Stammspieler gehen, ist für mich auch das erste Mal“, gestand Seoane, der sich indes gelassen gab. „Das ist schon eine Chance, dass gewisse Spieler da hineinwachsen.“