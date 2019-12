Gelsenkirchen. Schalke leiht Michael Gregoritsch aus Augsburg aus. Sportvorstand Jochen Schneider: „Er wird unsere Offensive verstärken.“

Schalke bestätigt Verpflichtung von Michael Gregoritsch

Schalke 04 hat wie erwartet am Montag die Verpflichtung von Augsburgs Offensivspieler Michael Gregoritsch (25) perfekt gemacht. Der Österreicher wird für die Rückrunde ausgeliehen und erhält auf Schalke die Rückennummer 11.

Schneider glaubt: „Er wird uns verstärken“

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider erklärte dazu laut Vereinsmitteilung: „Mit all seinen Qualitäten, die er bereits in der Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unsere Offensive verstärken.“ Gregoritsch erzielte in der Saison 2017/18 für den FC Augsburg 13 Saisontore in 32 Spielen. Zuletzt war er beim FCA allerdings auf dem Abstellgleis gelandet und wurde zwischenzeitlich sogar suspendiert, nachdem er seinem Unmut über seine Reservistenrolle Luft gemacht hatte. Die Ausleihe nach Schalke soll für alle Beteiligten nun eine Win-Win-Situation werden. Gregoritsch sagt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und sehe es als große Chance für mich, für diesen riesigen Verein zu spielen.“

Im Sommer war ein Wechsel von Michael Gregoritsch zu Werder Bremen gescheitert. Nun wird Augsburg den unzufriedenen Spieler los und erhält rund eine halbe Million Euro Leihgebühr. Schalke erhält einen zusätzlichen Angreifer und Gregoritsch eine neue Chance. Er sagt: „Ich kann es kaum erwarten, mit den Schalker Fans im Rücken aufzulaufen.“