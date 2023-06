SC Freiburg leiht Ezekwem nach Paderborn aus

Soll in Paderborn Spielpraxis sammeln: Kimberly Ezekwem (l).

Freiburg Fußball-Bundesligist SC Freiburg verleiht das Abwehrtalent Kimberly Ezekwem für ein Jahr an den SC Paderborn.

Beim Zweitligisten solle der 21-Jährige in der kommenden Saison Spielpraxis sammeln, teilte der Europa-League-Teilnehmer mit. Ezekwem war 2018 aus der Jugend von Rekordmeister FC Bayern München nach Freiburg gewechselt, mit der zweiten Mannschaft des Sport-Clubs bestritt er bisher 30 Spiele in der 3. Liga und feierte am 6. Mai gegen RB Leipzig sein Bundesliga-Debüt.

„Kimberly ist auf dem Sprung. Er hat sich in der Vergangenheit nach Verletzungen immer wieder super zurückgekämpft und wir glauben richtig an ihn“, sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach. „Jetzt kann er sich mit der Leihe nach Paderborn die nötige Match-Praxis und Wettkampfhärte in der zweiten Liga zulegen.“