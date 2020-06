Rookie der Saison: Schalkes Kenny und BVB-Star Haaland nominiert

Essen. Sowohl Jonjoe Kenny als auch Erling Haaland überzeugten in ihrem ersten Jahr in der Bundesliga. Beide sind nun für einen Award nominiert.

Seit der Saison 2016/17 kürt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Rookie der Saison. Mit Jonjoe Kenny (23) von Schalke 04 und Erling Haaland (19) von Borussia Dortmund stehen in diesem Jahr zwei Spieler aus dem Reiver zur Wahl.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke und dem BVB:

Als Leihgabe des FC Everton war Kenny unter Trainer David Wagner seit dem ersten Spieltag in der Bundesliga gesetzt. In 29 der 31 bisherigen Spiele stand der ehemalige englische U21-Nationalspieler in der Startelf, zwei Partien verpasste er aufgrund von Verletzungen und Krankheiten. Dabei gelangen ihm zwei Tore und drei Vorlagen.

BVB: Stürmer Erling Haaland trifft in der Bundesliga durchschnittlich alle 72 Minuten

Deutlich häufiger traf Borussia Dortmunds Erling Haaland. Das Sturm-Talent aus Norwegen startete nach seinem Winter-Wechsel (kam von Red Bull Salzburg aus Österreich) in der Bundesliga durch und trifft dort seitdem durchschnittlich alle 72 Minuten. In zwölf Ligaspielen erzielte er bislang elf Tore und kommt auf drei Vorlagen.

Damit ein Spieler als Rookie zählt, gelten verschiedene Kriterien: Zu Beginn der Saison muss er jünger als 23 Jahre sein und darf in den Jahren zuvor noch nie in einer Startelf eines Bundesliga-Clubs gestanden haben. Außerdem darf er zuvor maximal 450 Einsatzminuten gesammelt haben. Somit haben auch Nachwuchsspieler, die bislang in ihrer Karriere nur zu Kurzeinsätzen gekommen sind, die Chance auf eine Nominierung.

Neben Kenny und Haaland stehen auch Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Ismail Jakobs (1. FC Köln) und Alphonso Davies (FC Bayern München) zur Wahl. Im Vorjahr gewann der heutige Schalker Ozan Kabak die Wahl (damals VfB Stuttgart).

Die bisherigen Gewinner beim Rookie der Saison: