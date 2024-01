Palacios fehlt Bayer Leverkusen verletzt

Leverkusen Bayer Leverkusen muss vorerst auf seinen argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios verzichten.

Der Mittelfeld-Stammspieler zog sich beim 3:2-Sieg des Tabellenführers der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu, wie die Rheinländer mitteilten. Wie lange der 25-Jährige genau ausfällt, ist noch offen.

Entwarnung gaben die Leverkusener dagegen bei Jeremie Frimpong. Der schnelle Flügelspieler war nach einem Schlag auf den rechten Unterschenkel am Samstag in Leipzig bereits nach rund einer halben Stunde ausgewechselt worden. Beim Niederländer handelt es sich laut Bayer 04 aber nicht um eine strukturelle Verletzung. Er soll schon in der bevorstehenden Woche wieder mit dem Team trainieren.