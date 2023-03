Olmo nach Faserriss für Spanien nominiert

Madrid/Leipzig Trotz seines Fitnessrückstands nach einer einmonatigen Muskelverletzung ist RB Leipzigs Dani Olmo für die spanische Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden. Das bestätigte der spanische Verband.

Zuvor war spekuliert worden, dass Olmo sein Fitnessniveau in Leipzig verbessern könnte, statt die Reise auf sich zu nehmen. Der 24-Jährige hatte wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel den Februar gefehlt und seitdem erst zwei Kurzeinsätze gehabt.

„Es findet eine Kommunikation statt, welche Spielzeiten Sinn machen“, sagte RB-Trainer Marco Rose. „Es macht manchmal Sinn, dass ein Spieler zur Nationalmannschaft geht, um dort gutes Mannschaftstraining und abgestimmte Spielzeiten zu haben.“ Spanien trifft in der EM-Qualifikation Ende März auf Norwegen (25. März) und tritt drei Tage später in Schottland an.

Olmo gilt als verletzungsanfällig, verpasste dadurch bereits viele Spiele für Leipzig. Die Reisen zur Nationalmannschaft ließ sich Olmo dennoch nie nehmen. Der Mittelfeldspieler kam so 2021 nacheinander bei der U21-EM und den Olympischen Spielen zum Einsatz. Im vergangenen Jahr verpasste Olmo nur zwei von 13 Länderspielen, gehörte bei der WM in Katar zu den Leistungsträgern.